Власти Литвы предложили Hitachi управлять работами по выходу из БРЭЛЛ

Вильнюс, , 17:05 — REGNUM

Находящийся с визитом в Японии премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 12 октября, заявил, что подготовить выход Прибалтики из единой постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и синхронизацию с системами континентальной Европы могла бы японская Hitachi, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Компаниями сформулированы конкретные предложения по участию в стратегических энергетических проектах. В первую очередь я говорю про синхронизацию. Производимые ими продукты могли бы использоваться при реализации проекта по синхронизации», — цитирует слова Сквернялиса его пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Hitachi уже есть крайне негативный опыт работы в Литве. Ещё в 2011 году японскую компанию пригласили для строительства новой Висагинской АЭС. Компания представила конкретное предложение, подписала с правительством того времени ряд документов, однако проект в итоге так и не был начат, а на референдуме о строительстве новой АЭС большинство граждан Литвы высказались «против». Японская компания в итоге ушла из Литвы.

По утверждению Сквернялиса, этот опыт во время его визита в Японию не обсуждался.