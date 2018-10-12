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Фондовый рынок США вышел из «крутого пике»

Экономика

Индекс Dow Jones вырос до 25 407,63 пункта

Фондовый рынок США вышел из «крутого пике»
Jochen Frey
Выход из штопора

Нью-Йорк, США, 12 октября 2018, 17:09 — REGNUM  Фондовый рынок США прервал спад двух дней и начал с хорошего роста торги 12 октября, передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 354,80 пункта (1,42%), до 25 407,63 пункта, индекс S&P 500 вырос на 42,17 пункта (1,55%), до 2770,54 пункта, индекс Nasdaq вырос на 178,78 пункта (2,44%), до 7507,84 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, два дня подряд индексы Уолл-стрит несли большие потери — 10 октября основные индексы рынка упали на 3−4%, 11 октября — на 1−2%.

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