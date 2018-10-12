Пятница, 12 Октября 2018 года
18:08:34 МСК

На Урале резко выросла просроченная задолженность по зарплате

Экономика

За год рост составил 3,1 раза

Екатеринбург, 12 октября 2018, 16:51 — REGNUM  В Свердловской области за год сильно вырос объём просроченной задолженности по зарплате. Об этом сообщает Свердловскстат.

На 1 октября общий размер просроченного долга достиг 37,1 млн рублей. Это без учёта малых предприятий. В сравнении с 1 сентября рост составил 19,4% или 6 млн рублей.

При этом в сравнении с 1 октября 2017 года рост превысил отметку в 3,1 раза.

Основная часть задолженности, 31,8 млн рублей, приходится на предприятия, занимающиеся выпуском электродвигателей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить