На Урале резко выросла просроченная задолженность по зарплате

Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM В Свердловской области за год сильно вырос объём просроченной задолженности по зарплате. Об этом сообщает Свердловскстат.

На 1 октября общий размер просроченного долга достиг 37,1 млн рублей. Это без учёта малых предприятий. В сравнении с 1 сентября рост составил 19,4% или 6 млн рублей.

При этом в сравнении с 1 октября 2017 года рост превысил отметку в 3,1 раза.

Основная часть задолженности, 31,8 млн рублей, приходится на предприятия, занимающиеся выпуском электродвигателей.