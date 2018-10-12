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Крымским Сакам обещают статус курортного города

Экономика

Небольшой городок с лечебными грязями с советских времён был традиционным местом лечения для людей с инвалидностью

Крымским Сакам обещают статус курортного города
Eduard.abramov.tomsk
Башня артезианской обсерватории в г. Саки, Крым

Симферополь, 12 октября 2018, 16:20 — REGNUM  Крымский город Саки должен приобрести статус города-курорта, поскольку в нём отдыхают и лечатся множество людей с инвалидностью. Об этом 12 октября на заседании архитектурно-градостроительного совета сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Сюда регулярно приезжают люди с проблемами опорно-двигательного аппарата для получения соответствующих процедур в медицинских учреждениях, поэтому в этом городе курортная инфраструктура имеет большую важность. Тем более она должна быть полностью с элементами доступности для людей с инвалидностью», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что по итогам летнего сезона 2018 Саки возглавил топ популярных курортов минеральных вод России, оставив позади Кисловодск, Пятигорск и другие популярные здравницы страны.

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