Крымским Сакам обещают статус курортного города

Симферополь, , 16:20 — REGNUM Крымский город Саки должен приобрести статус города-курорта, поскольку в нём отдыхают и лечатся множество людей с инвалидностью. Об этом 12 октября на заседании архитектурно-градостроительного совета сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Сюда регулярно приезжают люди с проблемами опорно-двигательного аппарата для получения соответствующих процедур в медицинских учреждениях, поэтому в этом городе курортная инфраструктура имеет большую важность. Тем более она должна быть полностью с элементами доступности для людей с инвалидностью», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что по итогам летнего сезона 2018 Саки возглавил топ популярных курортов минеральных вод России, оставив позади Кисловодск, Пятигорск и другие популярные здравницы страны.