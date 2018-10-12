Птицефабрике Оренбуржья дали время для выхода из кризиса

Сорочинск, Оренбургская область, , 16:18 — REGNUM В Оренбургской области птицефабрика «Родина» на грани банкротства. Дело о финансовой несостоятельности начал рассматривать арбитражный суд, а параллельно часть работников получила уведомления об увольнении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

На предприятии работают 114 человек. Руководство птицефабрики заявило о намерении сократить 30 работников. в настоящее время на «Родине» отмечена задержка заработной платы, долг за август составляет около 1,5 млн рублей.

Кроме долга по зарплате существует задолженность за потребленные ресурсы (электричество и газ) — более 2,2 млн рублей. Поголовье птицы составляет 175 тыс. Из-за дефицита кормов существует угроза массового падежа птицы. Поголовье птицы и недвижимое имужество являются залоговым имуществом АО «Россельхозбанк».

Сегодня, 12 октября, на птицефабрике «Родина» работает комиссия. 11 октября состоялось заседание арбитражного суда по делу о банкротстве ООО «Птицефабрика «Родина». Суд принял решение предоставить предприятию срок до 22 ноября для проведения мероприятий, направленных на финансовое оздоровление.

Стоит отметить, что ООО «Птицефабрика «Родина» — это проблемный объект. Напомним, в августе 2018 года работники объявили забастовку и отказались выходить на работу из-за задержки заработной платы. По факту невыплаты зарплаты возбуждалось уголовное дело. За долги на предприятии был отключен газ, под угрозой было ограничение электроподачи. В ситуацию пришлось вмешиваться губернатору, после чего газо и энергоснабжение начало работать в штатном режиме.

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