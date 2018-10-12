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Власти Крыма: жильё в стометровой зоне от побережья строить никто не будет

Экономика

Сергей Аксёнов обещает поддерживать только рекреационные объекты на побережье

Власти Крыма: жильё в стометровой зоне от побережья строить никто не будет
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 12 октября 2018, 16:00 — REGNUM  В прибрежной зоне Крыма строительство жилья недопустимо, только — реализация рекреационных проектов. Об этом 12 октября на заседании архитектурно-градостроительного совета заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Жилья в стометровой зоне от побережья не будет ни в одном городе республики. Буду поддерживать проекты, связанные с рекреационной сферой, но никаких жилых домов», — подчеркнул глава РК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом руководство РК инициировало изменения в федеральный закон, позволяющие аннулировать украинское право собственности на землю в заповедниках и прибрежных зонах. Помимо этого, руководитель региона Сергей Аксёнов предложил ввести уголовную ответственность за незаконное строительство.

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