В Италии могут появиться единые билеты на поезда и самолеты

Рим, , 15:53 — REGNUM В Италии могут быть разработаны единые билеты для пассажиров поездов и самолетов, заявил в пятницу, 12 октября, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство Ansa.

Такие меры сделают транспортную систему страны более удобной и привлекательной для туристов, им будет проще перемещаться по Италии, подбирая удобное расписание и приемлемые цены, отметил Конте.

По его словам, Италия обладает прекрасной инфраструктурой для туризма, а чтобы отдача была максимальной, транспортная система должна быть соответствующим образом модернизирована.

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