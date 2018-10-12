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В Ростовской области за неделею хлеб подорожал сразу на 5,3%

Экономика

Об этом сообщает Ростовстат

В Ростовской области за неделею хлеб подорожал сразу на 5,3%
Сальвадор Дали. Корзинка с хлебом (фрагмент). 1945

Ростов-на-Дону, 12 октября 2018, 15:53 — REGNUM  Богатый урожай зерна, которым несколько лет подряд гордятся власти Ростовской области, не помог сдержать цены на хлеб. За неделю с 1 по 8 октября хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов подорожали сразу на 5,3%. Об этом сообщается в докладе Ростовстата.

Средняя цена одного килограмма хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной на Дону составляет 41,83 руб. Дешевле ценник в Миллерово — 38,58 руб., дороже — 43,44 руб.

Средняя стоимость одного килограмма хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов в регионе составляет 35,26 руб. (в Шахтах — 32,31 руб., в Ростове-на-Дону — 37,92 руб.).

ИА REGNUM напоминает, что донские хлеборобы в 2018 году намолотили 10 млн 115 тыс. тонн зерна. Побить рекорд предыдущих двух лет не удалось из-за засухи.

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Повышение цен на хлеб
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