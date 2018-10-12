Нефть сдала позиции впервые за последние четыре недели

Москва, , 15:48 — REGNUM Сегодня, 12 октября, нефть корректируется после снижения в ходе двух предыдущих торговых сессий. Стоит отметить, что катализатором падения послужила статистика по запасам нефти. 10 октября о недельном росте отчитался Американский институт нефти, а 11 октября минэнерго США подтвердило данные, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Кроме того, негатив усилился отчетом ОПЕК, опубликованным 11 октября. Организация прогнозирует снижение роста спроса на нефть в 2018 году. Из сообщения следует что, ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 80 тыс. баррелей в сутки — до 1,54 млн б/с. По итогам 2018 года ОПЕК теперь ожидает спрос на нефть на уровне 98,79 млн б/с. В свою очередь сегодня, 12 октября, вечером ожидается еще один важный отчет, от МЭА.

«Технически Brent пытается сломить восходящий тренд. Первые попытки уже на лицо: если закрепятся цены ниже 81,10 доллара за баррель, то вполне можем продолжить падение в районе 77,40 доллара за баррель», — считает эксперт.