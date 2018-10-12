Статистики оценили теневую экономику Италии в 12% ВВП

Рим, , 15:42 — REGNUM Объем теневого сектора экономики Италии по состоянию на конец 2016 года составлял 210 млрд евро, сообщили в пятницу, 12 октября, в национальной службе статистики Istat.

Указанный показатель составлял в 2016 году 12,4% ВВП, то есть в сравнении с «пиком» 2014 года (13,1% ВВП в «тени») произошло некоторое снижение.

Основной объем теневой экономики, около 192 млрд евро, формируется вследствие нарушений на рынке труда (по-видимому, речь идет об использовании труда мигрантов) и сдачи в аренду имущества без уплаты налогов.

Такие виды незаконной деятельности, как проституция, контрабанда и торговля наркотиками, были совокупно оценены статистиками в 18 млрд евро.

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