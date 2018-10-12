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Глава Крыма: генпланы не должны уничтожать леса

Экономика

Сергей Аксёнов призвал оберегать и увеличивать зелёные территории полуострова

Глава Крыма: генпланы не должны уничтожать леса
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 12 октября 2018, 15:40 — REGNUM  При разработке генеральных планов муниципальных образований Крыма необходимо максимально сохранять лесные и зелёные зоны. Такое мнение 12 октября на заседании архитектурно-градостроительного совета высказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Ни в одном муниципальном образовании, ни в одном городе не должен уменьшаться объём лесов и зелёных насаждений ни на один квадратный метр. Такие территории должны наоборот приумножаться и оберегаться, это украшение городов и населённых пунктов», — отметил Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние годы площадь зелёных насаждений в Крыму выросла на 350 га.

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