Глава Крыма: генпланы не должны уничтожать леса

Симферополь, , 15:40 — REGNUM При разработке генеральных планов муниципальных образований Крыма необходимо максимально сохранять лесные и зелёные зоны. Такое мнение 12 октября на заседании архитектурно-градостроительного совета высказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Ни в одном муниципальном образовании, ни в одном городе не должен уменьшаться объём лесов и зелёных насаждений ни на один квадратный метр. Такие территории должны наоборот приумножаться и оберегаться, это украшение городов и населённых пунктов», — отметил Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние годы площадь зелёных насаждений в Крыму выросла на 350 га.