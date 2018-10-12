В сентябре средняя зарплата в Казахстане превысила $433

Астана, , 15:45 — REGNUM В сентябре 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане составила 160 555 тенге ($433,5), сообщили 12 октября в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период реальные денежные доходы выросли на 2%. В августе среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана составили 89 338 тенге ($241), что на 8,1% больше, чем в августе 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года размер минимальной заработной платы в Казахстане повысится в 1,5 раза, что отразится на уменьшении индивидуального подоходного налога у 8 млн работников.

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