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В сентябре средняя зарплата в Казахстане превысила $433

Экономика

Реальные денежные доходы выросли на 2%

Астана, 12 октября 2018, 15:45 — REGNUM  В сентябре 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане составила 160 555 тенге ($433,5), сообщили 12 октября в комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период реальные денежные доходы выросли на 2%. В августе среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана составили 89 338 тенге ($241), что на 8,1% больше, чем в августе 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года размер минимальной заработной платы в Казахстане повысится в 1,5 раза, что отразится на уменьшении индивидуального подоходного налога у 8 млн работников.

Читайте ранее в этом сюжете: У 8 млн жителей Казахстана уменьшится размер подоходного налога

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Экономика Казахстана
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