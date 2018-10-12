В ГД удивлены идее о солидарной ответственности соседей за уплату ЖКХ

Москва, , 15:38 — REGNUM Очередные предложения Центра стратегических разработок (ЦСР) по увеличению расходов граждан могут отрицательно сказаться на политической ситуации в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

В ЦСР предложили изменить институт товарищество собственников жилья (ТСЖ). В частности, эксперты центра предлагают ввести солидарную ответственность членов ТСЖ за долги соседей по оплате коммунальных услуг.

«Предложения ЦСР всегда непопулярные, но надо понимать, в чьих они интересах. Ясно, что это не в интересах граждан, а в интересах управляющих компаний, ресурсообеспечивающих организаций и прочих чиновничьих и получиновничьих структур», — заявил Емельянов.

По его словам, если такое предложение будет реализовано, то коммунальные службы смогут получить необходимые средства, но из-за этого пострадают добросовестные граждане, которые платят за услуги вовремя. Именно на них ляжет ответственность за долги их соседей, в результате чего их расходы на ЖКУ вырастут.

«Я лично против такой инициативы. Но позиция ЦСР, конечно, удивляет. Их предложения постоянно направлены на то, чтобы усилить экономическое давление на граждан. Это может привести к дестабилизации политической ситуации — выборы уже показали, насколько велико раздражение граждан проводимой политикой. Вместо того, чтобы сделать выводы и смягчить эту политику, пойти на встречу людям, наоборот, предлагаются более жесткие меры, чтобы не повышать материальное благосостояние граждан, а увеличивать их расходы», — отметил Емельянов.