Депутат Рады: правительству не хватит денег на реформу медицины

Киев, , 15:43 — REGNUM Реформа первичного звена медицины на Украине не будет завершена к 2019 году из-за недостатка финансирования, заявил член комитета Верховной рады по вопросам бюджета Валерий Дубиль, сообщает 12 октября УНИАН.

Он отметил, что частично реформа первичного звена будет выполнена, но не полностью. Дубиль привел расчеты, согласно которым для того, чтобы все граждане Украины смогли воспользоваться услугами «реформированного» первичного звена медицины, необходимо 22−27 млрд гривен ($790−960 млн). Однако в бюджете на 2019 год на эти цели заложено лишь 15,3 млрд гривен ($550 млн).

Напомним, дела с медициной на Украине обстоят тревожно. Как заявила глава киевского городского профсоюза работников охраны здоровья Лариса Канаровская, с 2014 года с Украины выехали 60 тыс. медработников.