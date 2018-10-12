Во Владимире крупный перевозчик сократит 120 человек

Владимир, , 15:35 — REGNUM Владимирский перевозчик «БигАвтоТранс», отказавшийся от обслуживания городских маршрутов, сократит 120 человек. Как сообщил портал «Зебра ТВ» со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Биганова, это связано с уходом предприятия с рынка общественного транспорта. Люди будут уволены по сокращению, получив все причитающиеся выплаты.

Уведомления о сокращении сотрудники предприятия должны поучить 12 октября.

ИА REGNUM напоминает, что компания «БигАвтоТранс» некогда была крупнейшим перевозчиков во Владимире. В 2016 году фирмы лишилась большинства маршрутов в результате передела рынка общественных перевозок. В результате руководитель компании Автандил Биганов покончил с собой. Летом 2018 года компания решила отказаться от обслуживания оставшихся маршрутов. Сейчас они выставлены на торги.

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