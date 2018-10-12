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Правительство Италии не намерено помогать банкам

Экономика

В правительстве полагают, что их предшественники слишком помогали банковской системе

Правительство Италии не намерено помогать банкам
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Рим, 12 октября 2018, 15:32 — REGNUM  Правительство Италии намерено заботиться о благосостоянии своих граждан, а не о банках, заявил в пятницу, 12 октября, министр по связям с парламентом Риккардо Фраккаро, сообщает La Gazzetta del Mezzogiorno.

Предшественники правительства Джузеппе Конте и так «были слишком внимательными» к банковской системе, полагает министр.

Заявления Фраккаро были сделаны в ответ на вопрос о возможном увеличении фондов по защите банков в случае вероятного снижения рейтингов Италии международными агентствами.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия, Центробанк ЕС, МВФ и международные рейтинговые агентства выразили недовольство планами правительства Италии увеличить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ради выполнения предвыборных обещаний. Евробюрократы и финансисты ссылаются на высокий госдолг Италии.

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Экономика Италии
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