К конкурсу «Лидеры России» присоединились 20 компаний-партнеров

Москва, , 15:28 — REGNUM Одним из главных нововведений в конкурсе «Лидеры России» 2018−2019 года стало присоединение в качестве партнеров крупнейших отечественных корпораций, которые заинтересованы в совместном решении главных задач проекта — выявлении, профессиональном развитии и продвижении перспективных управленцев — и готовы предложить для этого свои ресурсы.

Конкурс поддерживают компании «Аэрофлот», «Газпром нефть», «Интер РАО», «Лукойл», «НЛМК», «Норникель», «РЖД», «Росатом», «Роскосмос», «Россети», «Ростелеком», «Ростех», «Русал», «Роснефть», «Русгидро», «Сбербанк», «Северсталь», «Сибур», «ТВ-Новости» (Russia Today), образовательный фонд «Талант и успех».

Руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что компании-партнеры заинтересованы в поиске перспективных руководителей: «Наши партнеры готовы предложить свои ресурсы для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки для участников конкурса, предоставить доступ к своим образовательным программам, дать возможность обучения в корпоративных университетах. Некоторые из компаний рассматривают участников и финалистов конкурса в качестве потенциальных кандидатов для работы в Москве и регионах. В результате положительный эффект от конкурса получат как участники, так и сами компании-партнеры».

Партнеры сформируют пул вакансий и предложат победителям и финалистам конкурса как назначения на должности, так и стажировки под началом руководителей верхнего звена. В числе других предложений для участников — образовательные программы на корпоративных площадках, включая онлайн-форматы. К очному этапу конкурса партнеры предоставят реальные управленческие задачи из своей практики — решение этих кейсов участниками усилит развивающую составляющую оценочных процедур.

Как рассказал на стартовой пресс-конференции конкурса Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, сейчас партнеры совместно с АНО «Россия — страна возможностей» приступили к разработке платформы, на которой конкурсанты смогут проявить себя в решении прикладных бизнес-задач конкретных компаний, образуя проектные команды.

Он отметил, что «Лидеры России» — эффективный инструмент для развития управленческого кадрового потенциала страны, а значит и повышения ее конкурентоспособности. По его словам, партнерство с конкурсом важно для компании «Газпром нефть» в том числе и в контексте решения прикладных задач. «Если говорить о нашей отрасли, конкуренция обостряется, масштаб деятельности нашей компании растет, растет сложность этого бизнеса. Для нас талант наших менеджеров и их уровень управленческой подготовленности становится определяющим фактором и мы серьезно занимаемся развитием управленческого потенциала, развитием нашей команды, и для нас уже достаточно продолжительное время талант является более важным, чем капитал», — сказал Александр Дюков.

Представитель еще одной компании-партнера, президент, председатель Правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф рассказал, что в конкурсе «Лидеры России» 2017−2018 гг. участвовали 1975 сотрудников компании. По его мнению, это следствие того, что лидерство является одной из ключевых корпоративных ценностей Сбербанка. В числе победителей было 8 сотрудников компании, из которых трое ушли на повышение в государственные и коммерческие структуры. Он отметил, что в результате конкурса компания приобрела четырех человек, трое из них назначены на руководящие должности в центральный аппарат.

Герман Греф призвал всех воспользоваться предоставленным шансом и активнее подавать заявки на конкурс. «Не допускайте того, чтобы жизнь прошла мимо», — сказал он.

Регистрация на конкурс открыта до 24 октября.