Путин пошутил об ущербе для РФ от строительства АЭС в Белоруссии

Могилёв, Белоруссия, , 15:22 — REGNUM Ввод в действие в Белоруссии первой атомной электростанции, которая строится при помощи России, значительно улучшит ситуацию с электроснабжением в республике. Об этом сегодня, 12 октября, выступая на пятом форуме регионов России и Белоруссии в городе Могилёве, заявил президента РФ Владимир Путин.

Также, по словам российского лидера, это благоприятно отразится и на экономике страны и даст республике дополнительные экспортные возможности.

При этом Путин упомянул и об ущербе для РФ от строительства БэлАЭС.

«Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — пошутил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком является «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). АЭС будет состоять из двух энергоблоков. Пуск первого намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.

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