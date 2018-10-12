Адыгея вошла в число лидеров по качеству молока

Майкоп, , 15:20 — REGNUM Адыгея вошла в число пяти регионов-лидеров по качеству молока по итогам масштабного исследования, которое проводило Роскачество. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Проверку проводили специалисты Роскачества совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором. В рамках проверки определялось соответствие данных, заявленных на этикетке, и лабораторных анализов конкретной продукции. Всего для проверки были взяты образцы 90 популярных торговых марок молока. Разного рода нарушения выявлены в каждом пятом продукте. Молоко Адыгейского молкомбината, выпускаемое под маркой «Майкопское», оказалось свежим с отменным вкусом — оно вошло в топ-5 лидеров по итогам проверки.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комментируя итоги исследования, отметил, одним из приоритетов работы исполнительной власти является обеспечение продовольственной безопасности. И это касается всех видов продукции, произведенной на территории Адыгеи, в том числе — молока, а также адыгейского сыра.

Исследования Роскачества, отметил глава региона, в очередной раз подтвердили, что национальный бренд Адыгеи не только отличается уникальными вкусовыми свойствами, но и отвечает требованиям безопасности — технология производства сыра на основе местного молока соответствует всем стандартам. Молоко и молочная продукция, выпускаемая в Адыгее, после переработки сохраняет все полезные свойства. Продукция из Адыгеи, в частности, адыгейский сыр, пользуется спросом на внутреннем рынке и активно экспортируется.

Отметим, что по данным республиканского минсельхоза, в регионе в 2017 году было произведено 122 тыс. тонн (101,4%)всех категорий молока, за девять месяцев этого — почти 100 тыс. тонн. Для увеличения поголовья крупного рогатого скота молочного направления в текущем году выдано семь грантов, планируется приобретение около 200 голов КРС. Также КФХ и сельхозпредприятия намерены закупить около 300 голов за счет личных средств, часть суммы будет компенсирована государством. За последнее время, за счет модернизации, мощности молокозаводов увеличились на 37%.

«Мы гордимся тем, что наше молоко и продукты его переборки получили высокую оценку. В то же время итоги данного независимого исследования для нас — ожидаемый и закономерный результат. Молзаводы республики — стабильно работающие предприятия, уже давно заняли свою нишу среди российских производителей молочной продукции. Важно, что в условиях жесткой конкуренции наши производства удерживают лидирующие позиции. Органы власти республики продолжат создавать условия для того, чтобы предприятия наращивали производство, расширяли ассортимент продукции при строгом соблюдении качества. Мы крайне заинтересованы во всех проектах, которые работают не только на развитие экономики республики, но и на ее позитивный имидж, а главное — на благо населения, на сохранение здоровья жителей», — прокомментировал глава РА Мурат Кумпилов.