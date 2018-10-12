Пятница, 12 Октября 2018 года
16:25:44 МСК

В Костроме впервые за почти 60 лет отремонтируют историческую лестницу

Экономика

Ремонт планируется завершить к 9 ноября 2018 года

Кострома, 12 октября 2018, 15:15 — REGNUM  В Костроме впервые отремонтируют спуск в сквере имени Виктора Бочкова, построенный в 1960-х годах, сообщает K1news.ru. На восстановление будет потрачен миллион рублей из местного бюджета.

Ремонт будет проходить под руководством археологов, в связи с расположением объекта на крепостном вале костромского кремля. Подрядная организация ООО «Россинг» — уже залила фундамент и начала укладывать кирпич. В новостном агентстве отмечают, что исторический облик спуска будет сохранен: лестницу побелят, ступени облицуют тротуарной плиткой. Ремонт планируется завершить к 9 ноября текущего года.

Отметим, что расположенную рядом со спуском, беседку Островского отремонтировать не удалось. Заявки на участие в конкурсе не поступили.

ИА REGNUM напоминает, что обновление достопримечательности Костромской области — беседки Островского и ее ступеней — оценивалось почти в 6 миллионов 600 тысяч рублей.

В 2016-ом такая сумма многим депутатам городской думы показалась чрезмерной. Потому местные власти предложили сделать косметический ремонт: отремонтировать ступеньки, побелить саму беседку, навести чистоту в этом месте.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить