В Костроме впервые за почти 60 лет отремонтируют историческую лестницу

Кострома, , 15:15 — REGNUM В Костроме впервые отремонтируют спуск в сквере имени Виктора Бочкова, построенный в 1960-х годах, сообщает K1news.ru. На восстановление будет потрачен миллион рублей из местного бюджета.

Ремонт будет проходить под руководством археологов, в связи с расположением объекта на крепостном вале костромского кремля. Подрядная организация ООО «Россинг» — уже залила фундамент и начала укладывать кирпич. В новостном агентстве отмечают, что исторический облик спуска будет сохранен: лестницу побелят, ступени облицуют тротуарной плиткой. Ремонт планируется завершить к 9 ноября текущего года.

Отметим, что расположенную рядом со спуском, беседку Островского отремонтировать не удалось. Заявки на участие в конкурсе не поступили.

ИА REGNUM напоминает, что обновление достопримечательности Костромской области — беседки Островского и ее ступеней — оценивалось почти в 6 миллионов 600 тысяч рублей.

В 2016-ом такая сумма многим депутатам городской думы показалась чрезмерной. Потому местные власти предложили сделать косметический ремонт: отремонтировать ступеньки, побелить саму беседку, навести чистоту в этом месте.