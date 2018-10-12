Экономика России развивается со знаком «плюс» — Медведев

Москва, , 15:11 — REGNUM Несмотря на ограничения и санкции со стороны европейских стран и США, экономика России в целом развивается стабильно, во многом со знаком «плюс». Это касается всех ключевых макроэкономических показателей, что даёт возможность с оптимизмом смотреть в будущее. Об этом сегодня, 12 октября, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС, сообщается на сайте правительства РФ.

При этом организация ШОС — это оптимальная платформа для того, чтобы состыковать национальные стратегии развития, это хоший пример — это сопряжение интеграции в рамках Евразийского экономического союза и проекта «Один пояс — один путь».

«Россия настроена на то, чтобы взаимодействие стран ШОС по всем направлениям укреплялось. И на самом деле это происходит на практике. В 2017 году товарооборот России со странами ШОС вырос до 120 млрд долларов. В 2018 году позитивная тенденция сохраняется, в целом это хороший результат», — отметил Медведев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, говоря об основных направления работы правительства РФ до 2024 года, премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что главная, очень амбициозная задача — попасть в ТОП-5 крупнейших экономик мира.

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