Поезд Санкт-Петербург — Калининград будет следовать через Великий Новгород

Великий Новгород, , 15:06 — REGNUM Поезд №79/80, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, с декабря 2018 года будет останавливаться на станции Великий Новгород. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, такое решение принято в ОАО «Российские железные дороги».

«Появление прямого железнодорожного сообщения с Калининградом откроет для новгородцев новые туристические возможности: можно будет посетить не только этот уникальный российский город, но также побывать в Витебске, Вильнюсе и множестве других городов, где поезд останавливается по пути следования», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Станислав Шульцев.

По новому расписанию поезд отправится 9 декабря из Калининграда в 09:13 (по местному времени) и прибудет в Великий Новгород 10 декабря в 10:27, в Санкт-Петербург — в 13:30. Из Великого Новгорода первую поездку в Калининград можно будет совершить 10 декабря: отправление из Великого Новгорода в 16:25, прибытие в Калининград — 11 декабря в 15:07. Стоимость поездки в плацкартном вагоне начинается от 1235 рублей, купе — от 3396 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с декабря новый железнодорожный маршрут также соединит Великий Новгород и Нижний Новгород — поезд проследует с остановками в Москве и Владимире, связав, таким образом, города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья». Кроме того, власти анонсировали запуск прямого поезда из Великого Новгорода в Псков.

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