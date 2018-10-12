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В Севастополе упростили экспертизу для объектов федеральной программы

Экономика

Чиновники уверены, что это поможет ускорить строительство множества объектов

Севастополь, 12 октября 2018, 15:03 — REGNUM  Правительство Севастополя убрало ограничение сроков использования градостроительных планов для объектов ФЦП в части подготовки проектной документации. Об этом 12 октября на заседании правительства города сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

«Раньше срок планов был ограничен на три года. Использование информации, указанной в градостроительном плане участка, не допускается, поэтому нельзя было получить заключение экспертизы на готовую проектно-сметную документацию объектов капитального строительства. Теперь эти ограничения сняты», — отметил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ продлило ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» до 2022 года, увеличив её финансирование в общей сложности на 40 млрд рублей, до 877,8 млрд, с учётом регионального и внебюджетного софинансирования. До конца 2018 года власти Севастополя включат в неё ещё 340 объектов.

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ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
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