Студенты из Турции могут учиться в костромских ВУЗах

Кострома, , 14:51 — REGNUM Костромская область и Турция договорились сотрудничать в ювелирной отрасли, сообщает пресс-служба губернатора области. Данная договоренность достигнута в ходе встречи главы области Сергея Ситникова с президентом Ассоциации экспортеров ювелирных изделий Турции Мустафой Камаром.

Стороны обсудили вопросы правового регулирования ювелирной отрасли двух стран и проблемы, связанные с борьбой с фальсификацией ювелирных изделий. Также достигнута договоренность об обучении турецкой молодежи на дизайнерском направлении в Красносельском училище художественной обработки металлов; турецкая сторона пригласила костромских студентов принять участие в художественных конкурсах, по итогам которых победители могут обучаться и пройти стажировку в Италии за счет средств гранта.

Справка ИА REGNUM. Внешнеторговый оборот между Костромской областью и Турцией по итогам 2017 года составил более 13,6 миллионов долларов США. Регион поставляет в Турцию фанеру, пиломатериалы, запасные части для двигателей, насосы и составы для огнетушителей. Турция отправляет в область продукцию химической промышленности, оборудование, изделия из черных металлов и электроаппаратуру.