В Великобритании возобновится добыча сланцевого газа путем фрекинга

Лондон, , 14:48 — REGNUM Энергетические компании смогут возобновить добычу сланцевого газа методом гидроразрыва пласта, после того как 12 октября суд отклонил иск защитников окружающей среды, сообщает Financial Times.

Высокий суд не удовлетворил требование защитника окружающей среды Роберта Деннетта заблокировать временно деятельность компании Cuadrilla, которая планирует пробурить первую на территории Соединенного Королевства горизонтальную шахту.

Эксперты компании Cuadrilla еще предстоит провести исследование добытого газа, чтобы понять, может ли его добыча считаться рентабельной. В случае положительного исхода компания может пробурить до 20 скважин.

Напомним, в мае 2011 при использовании метода гидроразрыва плата — так называемого фрекинга — в графстве Ланкашир произошла два слабых землетрясений, после которых процесс был приостановлен.