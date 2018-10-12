В Тюменской области взлетела оптовая цена на клюкву

Тюмень, , 14:49 — REGNUM Тюменская клюква взлетела в цене в два раза. Причина повышения цен — неурожай данной ягоды в других регионах, сообщает телеканал «Тюменское время».

Дефицит клюквы взвинтил закупочную стоимость клюквы со 100 до 200 рублей. У жителей Тюменской области появился шанс неплохо заработать на дарах природы.

Самыми удачливыми в сборе клюквы оказываются владельцы болотоходов. Как отмечают жители поселения Тукуз Вагайского района, ранее они сдавали клюкву и по 45 рублей за килограмм. Сбор болотной ягоды закончится с заморозками.