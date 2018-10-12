За полгода оборот малого бизнеса в Казахстане вырос на 38%

Астана, , 14:46 — REGNUM По итогам первой половины 2018 года малые предприятия Казахстана реализовали продукцию и оказали услуги на 7,9 трлн тенге ($21,3 млрд), что на 37,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период малый бизнес также получил доход от финансирования и прочих источников в размере 657 млрд тенге ($1,77 млрд). Доходы малых предприятий Алма-Аты составили 2,6 трлн тенге ($7 млрд) (рост за год 36,8%), Астаны — 1,4 трлн тенге ($3,8 млрд) (рост за год 33,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания к народу поручил комитету национальной безопасности выявить чиновников, которые оказывают давление на бизнес.