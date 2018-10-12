Ингушетия намерена подписать на выставке «Золотая Осень» 29 соглашений

Магас, , 14:13 — REGNUM Делегация Ингушетии участвует в выставке «Золотая осень», которая проходит на площадках ВДНХ в Москве. Республика на своих стендах представила более 80 наименований продукции, произведенной на сельхозпредприятиях региона, многие из которых ориентированы на импортозамещение, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе.

По словам главы минсельхоза Хизира Галаева, Ингушетия намерена подписать на форуме 29 соглашений с регионами и различными компаниями, в том числе на поставки пшеницы, кукурузы, подсолнечника, и другой продукции сельского хозяйства.

Среди инвестиционных проектов республики, которые представили ООО «Сад-гигант Ингушетия», птицекомплекс «Южный» и ООО «Агрохолдинг «Сунжа», фрукты в ассортименте, мясо, птица, молочная продукция, мед, шоколад, минеральные воды и соки.

Экспозиция Ингушетии, как отметили в минсельхозе, по традиции вызвала большой интерес гостей выставки. Они пробовали продукцию сельхозппроизводителей региона и хвалили ее за высокое качество и вкус.

Читайте также: На ВДНХ открывается Агропромышленная выставка «Золотая осень»

Напомним, агропромышленная выставка «Залотая осень» проходит в 2018 году уже в двадцатый раз. В ней принимают участие свыше 60 регионов России и 15 зарубежных стран, в том числе Япония, Китай, Ирландия, Турция, Италия, Германия, Испания и другие. В 2018 этом году выставка проходит под девизом «Возможности вне границ».