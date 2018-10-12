Transparency International: Латвия плохо проверяет заявки на «золотые визы»

Рига, , 14:13 — REGNUM Международная организация Transparency International опубликовала доклад «Европейский приют» о программах инвестиционного гражданства в странах Евросоюзе, Латвия лидирует по нескольким позициям, и это не может не вызывать опасений авторов доклада.

За последние десять лет в Евросоюзе появилось более 6 тысяч новых граждан и почти 100 тысяч резидентов, получивших свои документы благодаря так называемым золотым визам. Больше всего — по 10 тысяч «золотых виз» каждая — выдали такие страны, как Латвия, Великобритания, Испания, Португалия, Венгрия. Далее идут Греция, Кипр и Мальта.

В докладе отмечается, что четыре государства Евросоюза продают свое гражданство, а двенадцать стран торгуют видами на жительство. Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в рамках программ инвестиционного гражданства и предоставления видов на жительство, за десять лет составил 25 миллиардов евро.

Предполагается, что страна, которая готовится предоставить вид на жительство или гражданство иностранцу, должно проверить его благонадежность и законность капиталов. Но, как отмечают авторы доклада, это не совсем так.

Из выводов следует, что Кипр и Португалия, «похоже, не задают вопросов по поводу источников богатства заявителей», а тот факт, что в Латвии, Венгрии и Великобритании одобряется более 90% заявок на «золотые визы», говорит о поверхностности проверок.

Авторы доклада предлагают Евросоюз сделать процесс предоставления видов на жительство или гражданства в обмен на инвестиции более прозрачным и унифицированным. Так, в Греции и Латвии вид на жительство стоит 250 тысяч евро, а паспорт Кипра — 2 миллиона евро. Австрийский паспорт может достигать стоимости в 10 миллионов евро, несмотря на то, что закон официально не увязывает гражданство и объем инвестиций.

«Золотая» виза — это предоставление постоянного места жительства участнику инвестиционной программы. Каждая страна обозначает свои условия предоставления ПМЖ для инвесторов. В Европе «золотую» визу по инвестиционной программе можно получить в следующих странах: Венгрия, Швейцария, Австрия, Кипр Латвия, Мальта и другие.

Но случаи получения вида на жительство нежелательными лицами уже стали причиной прекращения такой программы в Венгрии в 2017 году и ужесточения проверок по видам на жительство в Великобритании.