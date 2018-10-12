Албания и Бельгия могут заимствовать российский опыт в маркшейдерском деле

Иркутск, , 13:54 — REGNUM Участники научно-практической конференции, проходившей в столице Албании Тиране, и посвященной маркшейдерскому делу (пространственно-геометрическим измерениям в недрах земли и на поверхности), технологиям коллективного создания и использования информации о сооружениях, проявили интерес к российскому опыту, сообщает 12 октября пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Российский опыт на зарубежном форуме представил заведующий кафедрой маркшейдерского дела и геодезии ИРНИТУ — президент Международного Союза маркшейдеров (ISM) профессор Анатолий Охотин. Он провел ряд переговоров с представителями каждой страны. Участники конференции запланировали организовать Летнюю школу для талантливых студентов маркшейдеров и геодезистов на берегах Адриатики в следующем году.

В рамках зарубежной командировки Охотин также побывал в Бельгии. Он посетил выставку вузовских инноваций и встретился с коллегами из Брюсселя и Антверпена, которые продемонстрировали свои компетенции и предложили организовать международный научный форум.

«Я обсудил с коллегами решение проблем наблюдения за просадками земли на шахтах, где уже давно свернуто производство угля. Кроме того, мы общались на тему цифровизации экономики», — сказал Охотин.

В университете отметили, что важнейшим итогом переговоров стала договоренность вступления Бельгии в Международный Союз маркшейдеров. Это событие произойдет на Всемирном конгрессе ISM, который состоится в сентябре 2019 года в Иркутске.

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