Товарооборот России с Китаем растет и будет расти — эксперт

Москва, , 13:49 — REGNUM Товарооборот России с Китаем растет и будет расти в ближайшее время больше, чем с какой-либо другой страной, считает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

Ранее были опубликованы данные главного таможенного управления КНР, согласно которым, товарооборот между Россией и Китаем за девять месяцев 2018 года вырос почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем торговли между двумя странами составил $77,15 млрд.

«Главные причины — закрытие западных рынков для России, стабилизация российской экономики, привлекательные цены, которые дает Китай, и растущий спрос на китайские товары в России. Очень многое дает общая благоприятная атмосфера между двумя странами, особенно на фоне торговой войны между КНР и США.

Экспорт российских товаров в Китай также растет, причем не только по углеводородам, но и по многим другим статьям. Причины опять же в том, что Китай уже несколько лет является для России стратегическим партнером №1 и отношения между двумя странами динамично развиваются на разных уровнях, в основу которых положены принципы дружбы и взаимовыгодного партнерства».

Что касается структуры экспорта, то, как отмечает генеральный директор АНО «Московский экспортный центр» Кирилл Ильичев, Китай является для московских производителей электроники главным экспортным партнером.

«По итогам шести месяцев 2018 года Москва занимает 1 место среди субъектов РФ по экспорту в Китай по объему совокупного экспорта ($13,39 млрд) и 5 место по объему несырьевого неэнергетического экспорта ($409,19 млрд).

Китай является для столичных производителей электроники главным экспортным партнером. В первом полугодии 2018 китайские компании приобрели московскую электронную технику более чем $190 млн».

Читайте также: Китай для российских компаний становится выгодным партнером — эксперт