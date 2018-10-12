МВФ: экономический рост Китая, Индии и Японии в среднем составит 5,6%

Денпасар, Индонезия, , 15:06 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что экономический рост Китая, Индии и Японии в среднем составит 5,6% в 2018 году и 5,4% в 2019 году, сообщает Antaranews.

Директор департамента Азии и Тихоокеанского региона МВФ заявил, что Восточная Азия добилась значительного прогресса в течение последних десяти лет.

Согласно МВФ, на весь восточноазиатский регион приходится 60% мирового экономического роста.

Ожидается, что инфляция в этих трех странах увеличится до 2,8% в 2018 году и 2,9% в 2019 году. Это следует из-за повышения цен на сырьевые товары.

Согласно МВФ, экономический рост Китая останется на уровне 6,6% в 2018 году, но в 2019 году он снизится до 6,4−6,2%. Экономика Японии будет расти на 1,1% в 2018 году и на 0,9% в 2019 году. В Индии экономический рост достигнет 7,3% в этом году и 7,4% — в 2019.

При этом МВФ сообщил, что экономический рост стран Юго-Восточной Азии замедлится из-за неблагоприятных внешнеэкономических факторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономический рост пяти стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вырастет на 5,2% в 2019 году, а именно Индонезии, Малайзии, Филиппин, Вьетнама и Таиланда.

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