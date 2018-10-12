Власти сетуют на нежелание руководства «Южного Севастополя» платить долги

Севастополь, , 13:03 — REGNUM Судоремонтный завод «Южный Севастополь» перестал выплачивать задолженность за аренду госсобственности после иска от правительства города. Об этом журналистам 12 октября заявил вице-губернатор Илья Пономарёв. Чиновник напомнил, что иск к руководству предприятия о расторжении договора аренды и взыскании задолженности по арендной плате был подан ещё при губернаторе Сергее Меняйло. На самом заводе не согласны с начисленной суммой.

«Руководители завода объяснили задолженность тем, что не согласны с начисленной суммой, настаивая на том, что должны на 20% ниже. Хорошо, оплатите то, что считаете обоснованным, а с остальным разберётся суд. Но с того момента ни одного платежа в городской бюджет не поступало. О какой работе, конструктивном диалоге может идти речь, когда госсобственность эксплуатируется без единого рубля арендной платы? Это серьёзный бизнес?» — отметил вице-губернатор.

По данным, приведенным вице-губернатором, ООО «Южный Севастополь» задолжало более пяти миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор города Дмитрий Овсянников заявил, что на разрешение проблем «Южного Севастополя» понадобился год, и в итоге все закончилось заключением 49-летнего контракта с судостроительным заводом «Вымпел».

Однако, по мнению бывшего спикера Заксобрания Алексея Чалого, губернатор и его правительство сами спровоцировали эту ситуацию.

«Там работало 150 человек, с 2014 года выполнены десятки заказов, которые собирались на рынке. То есть, было предприятие в полном смысле этого слова. Теперь его нет, есть протокол о намерениях, который никто своими глазами не видел», — подчеркивал Чалый.

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