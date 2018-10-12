У нефти отсутствуют чёткие ориентиры

Москва, , 12:55 — REGNUM Ситуация на нефтяном рынке вновь остается крайне неопределенной. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в 2019 году сократила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в течение третьего месяца подряд, сославшись на встречные споры, с которыми сталкивается широкая экономика от торговых споров и нестабильных развивающихся рынков. ОПЕК видит, что рынок нефти также поставлен и опасается создать перенасыщение в будущем году, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Возможен рост спроса на нефть с 1,2 миллиона до 1,5 миллиона баррелей в день в этом году и существует риск замедления спроса на нефть в 2019 году, если напряженность в торговле возрастет. В Мексиканском заливе производители сократили производство на 40% в четверг из-за урагана Майкл, даже когда некоторые операторы начали возвращать экипажи на морские платформы. Нефть отступила почти на 7% после достижения четырехлетнего максимума в начале октября.

«Тем не менее с надвигающимися санкциями США в отношении Ирана, направленным на сокращение экспорта нефти производителя ОПЕК, инвесторы продолжают беспокоиться о том, сможет ли Организация стран-экспортеров нефти компенсировать потенциальные потери производства. Цена на нефть для марки Brent имеет потенциал роста до $82,77 за баррель. А сланцевая нефть марки WTI может вырасти до $72,81 за баррель», — полагает эксперт.

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