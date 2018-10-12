Алтайские аграрии, несмотря на сложности, собрали почти 5 млн т зерна

Барнаул, , 12:58 — REGNUM Урожай зерновых в Алтайском крае лишь немногим ниже рекордных 5,2 млн т, собранных по итогам уборочной кампании 2017 года, такой вывод можно сделать из официальной публикации регионального минсельхоза.

По итогам обмолота 3 миллиона 172 тысяч гектаров, что составляет 98% от запланированного объема, валовой сбор зерна составил порядка 4,800 млн т.

«Более точные результаты уборочной будут сформированы после предоставления хозяйствами данных в Алтайкрайстат», — пояснили в министерстве.

По оценке чиновников, выйти на максимальные темпы работ аграриям позволили погодные условия, установившиеся в регионе после 17 сентября.

Между тем известно, что не только сложные погодные условия в посевную и уборочные кампании осложняют ситуацию в аграрном секторе. Пошёл уже второй год с того момента, как цены на пшеницу в Алтайском крае рухнули, но государство так и не смогло предложить эффективных мер помощи. Из-за махинаций с Объединённой зерновой компанией (ОЗК) зерновые интервенции под различными предлогами откладывали, а потом в правительстве и вовсе заявили, что не видят в них необходимости.

Добивают крестьян и взлетевшие цены на ГСМ: в настоящее время литр этого топлива вновь превысил отметку в 50 рублей.