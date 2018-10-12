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Орешкин рассказал, откуда ждать поддержки российскому рынку

Экономика

Помощи «извне» ждать не стоит, уверен министр

Орешкин рассказал, откуда ждать поддержки российскому рынку
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Максим Орешкин

Москва, 12 октября 2018, 12:42 — REGNUM  Внешние факторы вряд ли будут способствовать развитию российского рынка. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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Глава ведомства считает, что необходимо рассчитывать на внутренние факторы роста.

«Если позитив на российском рынке и будет, то он будет связан только с тем, как мы успешно будем развиваться внутри страны», — сказал Орешкин.

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Министр отметил наблюдающуюся на глобальном рынке повышенную волатильность, что не может не сказываться на российском рынке.

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