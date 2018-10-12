Орешкин рассказал, откуда ждать поддержки российскому рынку

Москва, , 12:42 — REGNUM Внешние факторы вряд ли будут способствовать развитию российского рынка. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Читайте также: Орешкин рассказал об «очень сильном состоянии» платёжного баланса России

Глава ведомства считает, что необходимо рассчитывать на внутренние факторы роста.

«Если позитив на российском рынке и будет, то он будет связан только с тем, как мы успешно будем развиваться внутри страны», — сказал Орешкин.

Также в сюжете: Глава МЭР РФ объяснил причину нестабильности курса рубля

Министр отметил наблюдающуюся на глобальном рынке повышенную волатильность, что не может не сказываться на российском рынке.

Читайте ранее в этом сюжете: Не надо ждать хорошего: прогнозы по развитию авторынка в 2018 году