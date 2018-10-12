Белоруссия получила от России долги за «перетаможку» нефти

Могилёв, Белоруссия, , 12:38 — REGNUM Россия перечислила Белоруссии недоплаченные с июля 2018 года $263 млн за «перетаможку» нефти. Об этом 12 октября сообщил журналистам вице-премьер правительства Белоруссии Игорь Ляшенко.

По его словам, деньги в полном объеме были перечислены Минску 11 октября.

«Мы получили $263 млн», — сообщил Ляшенко.

Следует отметить, что «перетаможкой» российская и белорусская стороны назвали механизм, согласно которому в бюджет Белоруссии с 2017 года перечисляются пошлины, полученные от реэкспорта Минском 6 млн тонн российской нефти.

Читайте также: Минэнерго РФ: нецелесообразно беспошлинно поставлять Минску нефтепродукты

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не в полной мере получает от России пошлины от реэкспорта российской нефти — вопреки договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Лукашенко: Москва задолжала Минску за реэкспорт нефти