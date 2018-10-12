Старая болезнь чванства: эксперт о саратовском министре и жизни на 3,5 тыс

Саратов, , 12:25 — REGNUM Законодательство, в отличие от саратовских чиновников, включает в структуру прожиточного минимума и непищевые расходы, но заявлениям министра Соколовой удивляться не следует, чванство — это старая болезнь, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 12 октября, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя заявления министра труда и занятости Натальи Соколовой о возможности прожить на 3,5 тыс. рублей и одновременно о нежелании провести такой эксперимент на себе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября саратовское издание «Общественное мнение» опубликовало видеозапись спора министра Соколовой с местным депутатом, в ходе которого Соколова пообещала составить месячное меню пенсионера, которое, при учете скидок в продуктовых магазинах, не выйдет за рамки 3,5 тыс. рублей. Сама чиновница попробовать жить на такой минимум отказалась — «из-за статуса».

Что касается заявления о «физиологических потребностях», то можно напомнить чиновнице, что в структуру прожиточного минимума входят и непищевые расходы. В частности, на культуру: этих расходов заложено очень мало, но все-таки законодатели еще не дошли до такого убожества, чтобы сводить все к пище.

Предполагается, что прожиточный минимум — это та сумма, на которую можно выжить. То есть питаться, одеваться, оплачивать обязательные платежи и тратить что-то на культуру. Другое дело, что расчет этого прожиточного минимума ведется по методу плохого школьника, который сначала узнает ответ, а потом подгоняет под него решение. Он соответствует не реальным потребностям, а той сумме, которую власть готова платить.

Заявление о том, что чиновнице жить на прожиточный минимум «не по статусу», тоже не должно удивлять. Чванство — старая болезнь. Граждане у нас давно поделены на небожителей и плебс, или же чернь. Зачастую это начинает культивироваться даже на официальном уровне.