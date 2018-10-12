В МЭА рассказали о причинах снижения спроса на нефть

Париж, , 12:33 — REGNUM Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в текущем и следующем годах из-за торговых войн и высоких цен на энергоресурсы, об этом говорится в отчете, опубликованном 12 октября на сайте агентства.

По мнению специалистов, высокие цены на энергоресурсы «несут угрозу экономическому росту», поскольку для многих развивающихся стран это сопровождается «девальвацией национальных валют по отношению к доллару».

«Глобальная экономика страдает и от торговых войн», — добавили в МЭА.

Так, в 2018 и в 2019 году рост спроса на нефть будет на 110 тыс. баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось ранее — 1,3 млн и 1,4 млн баррелей в сутки соответственно, уверены аналитики.

Напомним, ранее организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2019 году. Так, согласно прогнозу, в 2019 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,36 млн баррелей в сутки — до 100,15 млн, тогда как предыдущая оценка роста была на 50 тыс. баррелей в сутки выше.

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