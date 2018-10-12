«Постоянно не диете сидеть не будешь»: о высказывании саратовского министра

Самара, , 12:15 — REGNUM Обсуждать прожиточный минимум по критерию «выживет или не выживет на него человек» в мирное время очень странно. Хотя к предлагаемой минтруда Саратовской области сумме и этот критерий неприменим, поделился мнением с корреспондентом ИА REGNUM депутат думы самарского города Тольятти от КПРФ Максим Гусейнов.

«Постоянно не диете сидеть не будешь. Да и у нас не состояние войны, чтобы мы вот так считали прожиточный минимум. Каждый человек должен иметь возможность не выживать, а нормально питаться, одеваться, покупать необходимые бытовые товары и лекарства. На мой взгляд, прожиточный минимум пенсионера должен составлять не менее 12−13 тысяч рублей», — заявил спикер.

На меньшую сумму, считает депутат, даже элементарное выживание становится не всегда возможным.

«Даже если можно на эту сумму выжить в обычных обстоятельствах, как быть человеку, если он заболеет? У многих 5−6 тысяч рублей в месяц только на лекарства уходят при их баснословной стоимости. А ведь ещё нужно платить за отопление, за коммунальные услуги», — говорит Максим Гусейнов. Что останется на еду? Об одежде речи уже не идёт.

Он отметил, что сегодня более или менее спокойно могут жить те пенсионеры, которым помогают дети. А одинокие люди брошены в нереальные условия.

«Разве у нас война, чтобы так затягивать пояса?!» — возмущается эксперт.

Добавим, что федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2018 году составил 8726 рублей. В Самарской области он составляет 8413 рублей. В таком же размере его утвердили на 2019 год, не учитывая инфляцию.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, глава министерства труда Саратовской области Наталья Соколова отметила, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться в течение месяца: покупать макароны и сезонные фрукты с кефиром можно и на 3,5 тысячи, тем более — «макарошки стоят всегда одинаково».

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