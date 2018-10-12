Глава РСПП предложил Силуанову поддержать «подсанкционный» бизнес

Москва, , 12:12 — REGNUM Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил главе Минфина РФ Антону Силуанову письмо с предложениями, касающимися поддержки российских компаний, попавших под действие санкций. Об этом пишут 12 октября «Ведомости».

По информации издания, в письме указано, что попавшие в санкционные списки предприятия вынуждены изменять структуру собственности, финансирования и управления и, как следствие, нести дополнительные расходы по уплате налогов. В РСПП предлагают поддержать российский бизнес налоговыми льготами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября глава РСПП Александр Шохин заявил, что, несмотря на возможное введение администрацией США нового пакета антироссийских санкций, маловероятно, что курс рубля до конца 2018 года существенно изменится.

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