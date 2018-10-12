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Уральские металлурги обзавелись микроскопом для изучения нано-частиц

Экономика

Технологи смогут получать четкие снимки образцов продукции и узнавать об их химическом составе

Уральские металлурги обзавелись микроскопом для изучения нано-частиц
Robert Hovden
Наночастицы CdSe

Верхняя Пышма, Свердловская область, 12 октября 2018, 12:09 — REGNUM  Уникальный микроскоп чешского производства, способный в деталях изучить частицы размером до 3 нанометров, появился в исследовательском центре предприятия «Уралэлектромедь». Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Уральской горно-металлургической компании.

Начальник исследовательского центра предприятия Константин Тимофеев пояснил, что метод электронной микроскопии широко распространен в металлургии, а предприятию он позволит выйти на качественно новый уровень работы.

«Мы сможем получать изображение поверхности образцов с высоким пространственным разрешением, а также оперативно получать информацию об их химическом составе», — сказал он.

Отмечается, что стоимость приобретения составила 7,5 млн рублей. Особенность уникального оборудования заключается в том, что в нем используется электронное излучение. В отличие от светового, оно позволяет получать изображения объектов, размеры которых исчисляются нанометрами. Таким образом, исследователи смогут получать четкий снимок образца, его рентгеновский спектр и соотношение в материалах химических элементов.

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Металлургия и металлообработка
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