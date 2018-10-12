Сбербанк поднял процент по всем рублевым вкладам

Москва, , 11:55 — REGNUM Сбербанк принял решение повысить процентные ставки по всем рублевым вкладам. Об этом сообщили в кредитной организации.

Отмечается, что по всей линейке рублевых вклад ставки повышены 0,15−0,5 процентного пункта (п.п.). Кроме того, банк уведомил о запуске вклада «Рекордный», ставка по которому составляет от 6,5% до 7,1%.

В Сбербанке сообщили, что рост ставок связан с произошедшим в сентябре повышением ключевой ставки регулятора и изменившимися рыночными условиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что решение Банка России о повышении ключевой ставки имело целью ограничение инфляционных рисков.

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Напомним, ранее совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 7,5%.

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