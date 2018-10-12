В РФ сокращается потребление и продолжается «затягивание поясов» – Делягин

Москва, , 12:02 — REGNUM Почти во всех округах РФ наблюдается спад реальных доходов населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новые данные холдинга «Ромир», согласно которым в РФ в сентябре среднестатистический гражданин РФ за один поход в магазин потратил в сентябре 519 рублей, что на 4,8% больше, чем месяцем ранее. Однако в годовом выражении снижение чека продолжается — в сентябре он уменьшился на 1% по сравнению с сентябрем 2017 года.

«Люди в сентябре всегда тратят больше, чем в августе, — сказал Делягин. — Это объективно — у нас очень сезонная жизнь, причём не только в России, но и вообще в мире. Именно поэтому сравнивать любые статистические показатели надо не с прошлым месяцем, а с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с сентябрём прошлого года средний чек сократился на 1%. И это в номинальном выражении. А нужно ещё учитывать инфляцию, которая, по официальным данным, составила 2,5%. В реальности мы наблюдаем продолжающееся уже долгое время снижение объемов потребления».

Более того, Делягин обратил внимание на данные Росстата, которые, по его словам, говорят о том, что реальные доходы населения растут — и только в августе они сократились.

«К счастью, в Росстате есть честные люди, и они публикуют данные, интегрированные не только по России, но и по регионам РФ, — отметил экономист. — По данным за январь — июль прямо одной таблицей напечатано: что по РФ в целом — рост реальных доходов населения на 2,4%. А если вы будете брать по федеральным округам, то в двух округах — в Центральном и Южном — есть рост реальных доходов, а во всех остальных округах идёт спад от 0,4% до 1,6%. То есть даже Росстат, не имея политической возможности признать реальность, тем не менее находит способ нам показать краешек реальности».

Напомним, что, по данным холдинга «Ромир», среднестатистический гражданин РФ за один поход в магазин потратил в сентябре 519 рублей, что на 4,8% больше, чем месяцем ранее.

«Таким образом, полугодовой тренд по снижению величины среднего чека оказался прерван, — констатируют эксперты холдинга. — Однако в годовом выражении снижение чека продолжается — в сентябре он потерял 1% относительно сентября прошлого года».

Кроме того, по их данным, годовой рост чека в Москве составил 5,3%, а в Санкт-Петербурге за месяц средний чек прибавил вдвое меньше — 3,1% и оказался на отметке в 668 рублей.