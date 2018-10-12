«Очередная «борзота»: политолог о заблуждениях саратовского министра

Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM Чиновники теряют связь с реальностью, поэтому периодически делают абсурдные заявления. Таким образом прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM уральский политолог Александр Устинов заявление министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой. Её высказывание о возможности прожить пенсионерам на 3,5 тыс. рублей в месяц вызывало недоумение у граждан России.

«Это всё та же история о том, что у российских чиновников абсолютно искажённое представление о реальности. Очередная «борзота» — только в чиновничьем мире. Недавно экс-губернатор Курской области при своем увольнении оставил себе право на захоронение за счет бюджета. А вице-губернатору одного из регионов выплатили «золотой парашют» после чего приняли тут же на работу. Ведь «всё по закону», — комментирует Александр Устинов.

Политолог полагает, что немалую лепту в заблуждения чиновников вносят и статистические выкладки, по которым делаются выводы о низкой инфляции в стране, к примеру.

«Вполне возможно, что это ещё и свидетельство деградации федеральной службы статистики, которая в последнее время также рисует довольно противоречивые цифры». — резюмировал Александр Устинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова отметила, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться в течение месяца. Она даже готова составить месячное меню, которое при учёте скидок в продуктовых магазинах не выйдет за рамки 3,5 тыс. рублей. Однако сама чиновница скромно отказалась продемонстрировать, как прожить на эти деньги, якобы «из-за статуса».

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