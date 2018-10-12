Сибирский журналист доказал: прожить на 3,5 тыс. рублей ещё как возможно

Новосибирск, , 11:36 — REGNUM Корреспондент «КП-Новосибирск» Вадим Алексеев, возможно, единственный человек, который в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей и по итогам эксперимента заявил, что на эти деньги можно не только вкусно питаться, но ещё и сэкономить. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова главы минтруда Саратовской области Натальи Соколовой, утверждающей что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться в течение месяца, он, в частности, отметил:

«Не то чтобы я выступаю в защиту министра Натальи Соколовой, но питаться на 3,5 тысячи можно, причём не просто абы чем, а здоровой и вкусной едой. В начале текущего года мы с коллегой в рамках кулинарного эксперимента «Должно хватить» проверили, можно ли в течение месяца прожить на прожиточный минимум, который составлял на тот момент 4347 рублей. Так вот у меня после него ещё и денег порядком (около 600 рублей) осталось.

Конечно, я экономил, при покупке продуктов пользовался в магазинах различными акциями и скидками, но поскольку пищу готовил сам, получалось весьма и весьма дёшево. Я собирал чеки, всё взвешивал и подсчитывал в пропорциях. Получилось, к примеру, что тарелка сваренного мною борща с майонезом обошлась мне в 14,5 рублей, а 14 штук собственноручно вылепленных пельменей из мною же перекрученного фарша — 26 рублей, тарелка макарон по-флотски — 16 рублей. Пачку листового, а не пакетированного чая, помнится, так и не сумел осилить.

Всего за месяц я съел продуктов на 3465 рублей и сделал вывод, что если не ходить в рестораны и фаст-фуды, а готовить самому, то прожиточного минимума на еду вполне хватает».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне саратовское издание «Общественное мнение» опубликовало видеозапись уникального спора саратовского министра с депутатом, в ходе которого Наталья Соколова даже пообещала составить месячное меню пенсионера, которое, при учете скидок в продуктовых магазинах, не выйдет за рамки 3,5 тыс. рублей. Правда, сама чиновница попробовать жить на такой минимум отказалась — «из-за статуса».