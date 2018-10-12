В Индии цены на авиационное топливо снижены до стоимости бензина

Нью-Дели, , 20:32 — REGNUM В результате решения правительства Индии снизить акцизный налог на авиационное топливо цены на него 11 октября 2018 года снизились на 2,6%. Теперь авиационное топливо стоит дешевле, чем бензин и дизель. Однако, даже после удешевления цены находятся на самом высоком уровне, начиная с марта 2014 года.

По сообщению индийского агентства «Джагран», решение правительства Индия было обусловлена растущими потерями авиационной отрасли в виду удорожания углеводородного сырья.

Падение цен на авиационное топливно произошло в результате снижение акцизного сбора на 1,5 рупий за литр. Правительство Индии также проинструктировало государственный нефтяные компании по поводу дальнейшего субсидирования авиационной отрасли. При этом в сентябре 2018 года был увеличен размер таможенного сбора на импорт в Индию топлива и 18 других типов товаров, не представляющих собой продукцию первой необходимости.