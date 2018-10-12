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Вьетнам и Япония подписали инвестиционные соглашения на $10 млрд

Экономика

В Японии прошла конференция по инвестиционному сотрудничеству Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) и Японии

Токио, 12 октября 2018, 14:31 — REGNUM  10 октября в Токио (Япония) прошла конференция по инвестиционному сотрудничеству СРВ-Япония, в рамках которой состоялась официальная церемония подписания соглашений. Суммарная стоимость достигнутых соглашений превышает 10 миллиардов долларов. Среди крупнейших компаний Японии, которые рассчитывают на устойчивое экономическое развитие Вьетнама и плодотворное сотрудничество на уровне бизнес-сообществ, — Mitsubishi, Honda, Toyota, JETRO и др.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», на церемонии присутствовал премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук. Премьер-министр отметил, что заключенные соглашения существенным образом повлияют на благосостояние вьетнамской экономики. Премьер-министр также заявил, что вьетнамское правительство создает благоприятные условия для выгодного взаимодействия между странами на уровне бизнес-сотрудничества. По мнению премьер-министра, заключенные договоренности принесут долгосрочные выгоды обеим сторонам. Япония является крайне важнейшим инвестиционным партнером Вьетнама. По результатам 2017 года, Япония стала крупнейшим инвестором в экономику СРВ. Суммарный объем инвестиций составил девять миллиардов долларов.

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Зарубежная хроника
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