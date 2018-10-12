АвтоВАЗ проведет в Томске мастер-класс и тест-драйв

Томск, , 11:21 — REGNUM Делегация компании АвтоВАЗ посетит Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), где встретится с руководством вуза и проведет для студентов мастер-класс «Творческое мышление». Об этом 12 октября сообщает пресс-служба университета.

Также 18 октября в рамках Ярмарки вакансий возле главного корпуса ТУСУРа пройдёт выставка продукции АвтоВАЗа с возможностью всем желающим пройти тест-драйв на автомобилях компании.

Отмечается, что компания заинтересована в молодых инженерах для проектирования и разработки отечественных автомобилей, поэтому в рамках визита пройдет встреча с руководством вуза для обсуждения взаимодействия в сфере подготовки кадров.

В вузе напомнили, что Дни карьеры ТУСУРа пройдут с 16 по 18 октября. В программе запланированы мероприятия для студентов вуза, а также томских школьников. Планируется, что в них примут участие представители 70 предприятий и организаций со всей России.

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