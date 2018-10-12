Пакистанское правительство надеется на денежные переводы из-за границы

Исламабад, , 18:27 — REGNUM 10 октября Госбанк Пакистана (Центральный банк) опубликовал отчет, согласно которому в первом квартале 2018 года сумма переводов пакистанцев, работающих за границей, превысила 5 миллиардов долларов. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, по сравнению с первым кварталом 2017 года рост переводов составил 13%. Цифры позволяют правительству Пакистана надеяться, что экономическая активность соотечественников за границей поможет в борьбе с кризисом дефицита платежного баланса, так как переводы — надежный источник иностранной валюты для страны.

Согласно докладу, денежные переводы выросли из всех главных направлений трудовой миграции, за исключением стран Персидского залива, хотя именно эти страны по-прежнему лидируют в валовом показателе. Впечатляющий рост показали денежные переводы из США: они увеличились за год на 32% и составили более 828 миллионов долларов.

Пакистан и Индия традиционно лидируют среди стран, получающих наибольшие денежные переводы из-за границы.