Пятница, 12 Октября 2018 года
19:24:36 МСК

Пакистанское правительство надеется на денежные переводы из-за границы

Экономика

За первый квартал 2018 года пакистанцы, работающие за границей, перевели на родину 5,4 миллиарда долларов. Рост переводов на 13% обнадежил пакистанское правительство, борющееся с дефицитом платежного баланса

Исламабад, 12 октября 2018, 18:27 — REGNUM  10 октября Госбанк Пакистана (Центральный банк) опубликовал отчет, согласно которому в первом квартале 2018 года сумма переводов пакистанцев, работающих за границей, превысила 5 миллиардов долларов. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, по сравнению с первым кварталом 2017 года рост переводов составил 13%. Цифры позволяют правительству Пакистана надеяться, что экономическая активность соотечественников за границей поможет в борьбе с кризисом дефицита платежного баланса, так как переводы — надежный источник иностранной валюты для страны.

Согласно докладу, денежные переводы выросли из всех главных направлений трудовой миграции, за исключением стран Персидского залива, хотя именно эти страны по-прежнему лидируют в валовом показателе. Впечатляющий рост показали денежные переводы из США: они увеличились за год на 32% и составили более 828 миллионов долларов.

Пакистан и Индия традиционно лидируют среди стран, получающих наибольшие денежные переводы из-за границы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить